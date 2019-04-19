السيسي يعتذر عن زيارة الخرطوم ويدعو لقمة أفريقية طارئة

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة عن عقد قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الأوضاع في السودان يوم الثلاثاء القادم. وقالت ذات المصادر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتذر بشكل مفاجئ صباح الأمس عن زيارة الخرطوم للترتيب للقمة الرئاسية. Advertisements وأضاف المصدر “القمة سيكون أثرها أكبر من زيارة الخرطوم”، وأشارت المصادر حسب صحيفة التيار، إلى أن القاهرة قد قدمت الدعوات لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي إلى جانب المجلس العسكري الانتقالي وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير. وأشارت الدعوة التي تحصلت المصادر على نسخة منها أن التطورات الراهنة بالسودان دفعت للدعوة إلى تلك القمة إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوداني ومواجهة التحديات الاقتصادية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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