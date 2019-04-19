بعد إلقاء القبض عليه.. الوالي يحظى بمناصرة من بعض الكتاب الصحفيين

خصصت صحيفة (الزعيم) الرياضية ذات التوجه المريخي المعروف عددها بالأمس لرئيس القلعة الحمراء السابق جمال الوالي.. العدد الخاص كان مناصرة للوالي بعد إلقاء القبض عليه مؤخراً، ضمن حملة اعتقالات طالت رجال أعمال ينتمون للمؤتمر الوطني.

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الوالي حظي بمناصرة قوية حسب صحيفة آخر لحظة، من بعض الكتاب الصحفيين الكبار في مقدمتهم رئيسي تحرير الغراء (السوداني) ضياء الدين بلال والغراء (اليوم التالي) د. مزمل أبو القاسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)