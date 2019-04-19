أحزاب الحوار تتهم (قوى الثورة) بمحاولة اختطاف الفترة الانتقالية

التاريخ: 19-أبريل-2019
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أعلن تجمع أحزاب الحوار الوطني الذي يضم نحو (40) حزباً سياسياً، رفضه محاولات من أسماها بـ(قوى الثورة) العمل لاختطاف الفترة الانتقالية، وكشف عن الانتظام في تكتل سياسي لتقديم رؤية سياسية تتوافق عليها تمهيداً لطرحها على المجلس العسكري.
وقال المنسق العام للتجمع، محمود عابدين منسق اللجان الثورية في السودان، إن تجمع أحزاب الحوار أبدى موافقته على تقديم رؤية موحدة حول إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية والترتيبات المتعلقة بالمسار الديمقراطي، وأبدى عابدين خشية تجمعهم من الصراع السياسي بين الأحزاب خلال الفترة الحالية، وتابع “تجمع أحزاب الحوار قدم طلباً لعقد لقاء مع المجلس العسكري”، وأشار إلى أنهم سيقدمون رؤية متكاملة للفترة الانتقالية وكيفية إدارة الدولة، رافضاً الدعوات المنادية بتشكيل حكومة تكنوقراط، موضحاً أن الفترة الانتقالية تتطلب حكومة كفاءات متوافق عليها من الجميع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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