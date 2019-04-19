جبهة التغيير بقيادة غازي تطالب بمحاكمات لقتلة الثوار

طالبت الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين، بتقديم الفاسدين وقتلة الثوار لمحاكمات عادلة ونزيهة، ودفعت خلال لقاء جمعها برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، بالقصر الجمهوري، بمقترحات بشأن هيكلة الدولة ونظام الحكم.

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وأوضح غازي في تصريح صحفي حسب صحيفة آخر لحظة، أن اللقاء تناول رؤية الجبهة للأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، مشيراً إلى أن التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازاً للشعب أملته الضرورة لتجاوز الأزمة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)