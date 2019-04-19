قوى التغيير: لا مجال لإعادة تركة النظام السابق وعليهم أن (يختشوا)

جزم القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق باسم حزب البعث محمد ضياء الدين بأن الأحزاب التي شاركت في الحكومة السابقة لا مجال لها في المرحلة المقبلة، في وقت قطع بأنهم سيتخذون موقفاً حال رفض الجيش تسليمهم السلطة.

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وقال ضياء الدين حسب صحيفة آخر لحظة)، قال: نحن مع الدولة المدنية، وليس هنالك مجال الآن لدولة دينية وأضاف لن يكون هنالك أي مجال لإعادة النظام والذين شاركوا معه وهؤلاء هم تركة النظام السابق عليهم أن (يختشوا)، مشيراً إلى تقديمهم مذكرة للمجلس العسكري بتسليم السلطة إلى ممثلي إعلان قوى الحرية والتغيير، وقال: نحن الآن في انتظار الرد وسنتخذ موقفاً حال الرفض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)