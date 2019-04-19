إنهاء خدمة (255) موظفاً بالبرلمان

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أنهى البرلمان وظيفة عدد (255) متعاوناً بالمجلس الوطني، وأوضح مصدر بالأمانة العامة للمجلس الوطني بأن إنهاء الخدمة للموظفين بالتعيين الشخصي في وظائف سكرتارية وسائقين، وأشار لتسليمهم خطابات إنهاء الخدمة حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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