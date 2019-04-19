المجلس العسكري يكشف عن مواعيد تشكيل الحكومة المدنية

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 218 مشاهدة اطلعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي وفد ممثلي المنظمات الدولية بالسودان على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، وأعلنت بدء الاتصالات بالحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية السلام. وكشفت اللجنة السياسية خلال لقائها بالقصر حسب صحيفة الإنتباهة أمس، الوفد عن زيارة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي للبلاد خلال اليومين القادمين للتواصل مع المجلس والقوى السياسية بالبلاد. Advertisements وخاطب اللقاء عضوا المجلس العسكري الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي مسؤول ملف السلام والمنظمات، مؤكدين التزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأعلنت الأمم المتحدة على لسان رئيس مكتبها بالخرطوم، سعيها للتحول للمساهمة في التنمية بدلاً من تقديم المساعدات الإنسانية فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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