عرمان: مشاورات مع الإمارات بشأن السلام

أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار دخولها في مشاورات مع دولة الإمارات حول عملية السلام في السودان.

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في بيان له حسب صحيفة السوداني أمس، إن الوفد الذي وصل الإمارات بدعوة منها، ضم قوى ملتزمة بميثاق الحرية والتغيير، وبتحقيق تطلعات السودانيين في البحث عن حزمة متكاملة تربط بين قضيتي السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز.

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وأشار إلي أن الدعوة جاءت بهدف إجراء مشاورات حول تحقيق السلام في السودان، وأكد أنهم لم يلتقوا أي مسؤول في المجلس العسكري السوداني.

وجدد عرمان التزام الحركة بوقف العدائيات ورحب بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري ضد قادة النظام السابقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)