البرهان يعفي وكيل وزارة الخارجية

التاريخ: 19-أبريل-2019
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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس قراراً بإعفاء السفير بد الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي في تعميم صحفي حسب صحيفة السوداني، إن وزارة الخارجية أصدر بياناً صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضح البيان استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان، وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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