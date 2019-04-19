ضباط جيش برتب رفيعة ينقلون البشير إلى سجن كوبر

التاريخ: 19-أبريل-2019
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حسمت معلومات غاية في الدقة حصلت عليها مصادر، الجدل الدائر حول صحة نقل البشير إلى سجن كوبر قبل يومين من عدمه، ووفقاً للمعلومات فإن (3) ضباط برتب رفيعة يتبعون للقوات المسلحة نفذوا فجر أمس “الخميس” وبطريقة سرية ووسط حراسة مشددة عملية نقل الرئيس المخلوع البشير إلى سجن كوبر.
وقال مصدر حسب صحيفة السوداني، إن قوة عسكرية بقيادة ضابطين برتبة لواء ينتميان للقوات المسلحة وآخر برتبة عميد يعمل بمكتب رئيس المجلس العسكري، أحضروا الرئيس المخلوع إلى سجن كوبر عند الساعة السادسة من صباح أمس.
وأضاف المصدر أن الرئيس وضع في زنزانة مهيأة تحتوي على “سرير” بقسم (الشرقيات)، مشيراً إلى أن هذا القسم كان مخصصاً لمعتقلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يتم إجراء بعض الصيانات عليه لاحقاً، وكشف المصدر عن تأخر وصول البشير إلى سجن كوبر ليومين نتيجة لتقديرات أمنية للمجلس العسكري الانتقالي، لافتاً إلى وضع حراسة مشددة على زنزانة الرئيس المخلوع ومنع الوصول إليه أو زيارته إلا بموجب إذن من الجهة التي اعتقلته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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