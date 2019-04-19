إيداع (16) من رموز النظام المخلوع بالسجن بينهم حميدة وأسامة عبد الله

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة كشف مصدر موثوق عن اعتقال وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة والوزير الأسبق أسامة عبد الله وايداعهما سجن كوبر مساء أمس الأول. وأشار مصدر موثوق إلى وجود (16) من رموز النظام السابق بقسم الشرقيات الذي توجد فيه زنزانة البشير، مشيراً إلى أن أبرز تلك الرموز هم آدم الفكي والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة، إلى جانب شقيقي الرئيس المخلوع عبد الله والعباس، وأضاف “المعتقلون وضعوا داخل زنازين كل اثنين معاً وآخرون وضعوا بصورة انفرادية”. Advertisements ونفى المصدر حسب صحيفة السوداني، وجود القياديين بالنظام السابق علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بسجن كوبر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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