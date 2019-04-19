تجمع جديد يطالب المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة لمدنيين

طالب تجمع جديد في الساحة السياسية يعرف بـ(تضامن الثوار الأحرار) المجلس العسكري الانتقالي بعدم تسليم البلاد إلى حكومة مدنية في الوقت الراهن لحين اكتمال الفترة الانتقالية، لجهة أن تسليم السلطة لمدنيين يعتبر أخطر جريمة في حق الشعب لا سيما الشباب لـ(هشاشة) الأحزاب.

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وطالب رئيس التضامن علم الهدى عثمان في مؤتمر صحافي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، المجلس العسكري بتأخير التشكيلة الحكومية بجانب استمرار المجلس في السلطة حتى اكتمال فترته الانتقالية المحددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)