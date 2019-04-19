موسكو تأسف لرفض الولايات المتحدة التعاون بشأن مقترحات نزع السلاح النووي

وقال بيسكوف للصحفيين: "الأميركيون لا يرغبون في التعاون. وهو شيء يدعونا للأسف، لأن هذا لا يتطابق مع مصالح البلدين ومصالح العالم أجمع".
وأوضح أن الجانب الروسي قدم إلى واشنطن عددًا من المبادرات، بما في ذلك ما يتعلق بالأمن الاستراتيجي والتعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية. وقال بيسكوف "كل هذه المبادرات والمقترحات الروسية لم تتلق رداً ".
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