القبض على مسؤول كبير مع سيدة متزوجة في وضع مخل بالآداب داخل احد الفنادق….

الخليج 365:

أعلن فندق (دامباش) الفخم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان انه قام بطرد عضو اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الفترة قبل الانتقالية لاتفاق السلام المنشط (بيتر ميان مجونقديت) بعد ان ضبط ومعه امرأة متزوجة في احدى غرف الفندق مما تسبب في ازمة واضطراب بالفندق، وقال بيان الفندق الذي تحلصت عليه (الإنتباهة) ان الحادثة اثارت الذعر حيث اندلعت خلافات في الفندق بشأن القضية، واضاف بيان الفندق ان تصرف عضو اللجنة العليا يخالف لوائح وضوابط الفندق ، في المقابل أكد عضو اللجنة العليا بيتر ميان الحادثة ، مشيرا الى انه جرى احتجازه بناء على اوامر لمدير الشرطة لفترة وجيزة قبل ان يطلق سراحه.