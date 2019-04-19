مقتل رجل اعمال سوداني بجنوب السودان في ظروف غامضة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الحكم المحلي بولاية البحيرات سايمون تويني مابور ، اعلن عن مقتل رجل اعمال سوداني الجنسية ينحدر من اقليم دارفور على بعد بضعة كيلو مترات بين مدينة يرول مع منطقة تركاكا ، مؤكدا اعتقال المشتبه به في عملية الاغتيال والتحقيق معه حاليا من قبل الشرطة، وطالب الوزير تجار دارفور بالولاية بالتزام الهدوء والسماح للشرطة بالقيام بأعمالها لتحقيق العدالة. المادة السابقة سيناريو التغيير بين حميدتي وطه الحسين.. بقلم أبوبكر عابدين المقالة القادمة القبض على مسؤول كبير مع سيدة متزوجة في وضع مخل بالآداب داخل احد الفنادق….

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