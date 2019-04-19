أول دولة عربية تقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

أعلن المغرب، مساء أمس الخميس، تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية التي انهار برجها، إثر حريق مهول حطم أجزاء كبيرة منها في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين الماضي.

وجاء في بيان للسفارة المغربية في باريس: "السفير بن موسى أبلغ رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتي، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام"، وذلك حسب "وكالة الأنباء المغربية".

وأوضح البيان، أن بن موسى "جدد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين".

بدوره، شكر المطران أوبيتي السفيرالمغربي، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربي على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للمغرب بدعوة من الملك، واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث.

واندلع حريق مهول، يوم الاثنين الماضي، في سقف كاتدرائية نوتردام التي تعود للعصور الوسطى، واستمر نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخماده.