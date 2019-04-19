موسكو تكشف تفاصيل اجتماع روسي مع ولي العهد السعودي بشأن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "الوفد الحكومي الروسي المكون من ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع بحث في الرياض التسوية السورية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض الوفد الروسي رفيع المستوى بمشاركة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين وممثلون عن وزارة الدفاع الروسية".

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