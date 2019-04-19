قرارات هامة من المجلس الإنتقالي العسكري.. تعرف عليها

أصدررئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارات أعفى بموجبها؛ وكيل وزارة الاعلام والاتصالات السفير العبيد أحمد مروح؛ والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه وكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والامين العام لمجلس الادوية والسموم؛ زين العابدين عباس محمد الفحل.

وكلف المجلس عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والإتصالات

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