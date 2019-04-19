قيادي بتجمع المهنيين: ننتظر رد المجلس العسكري على الرؤية المكتوبة التي تسلمها من قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نتمسك بتكوين مجلس سيادي مدني له مهام سيادية

لهذه (…) الأسباب كونا لجان ظل لتعمل تحت الأرض أيام التظاهرات

لسنا أشباحاً بدليل اعتقال قيادات التجمع

ننتظر رد المجلس العسكري على الرؤية المكتوبة التي تسلمها من قوى الحرية والتغيير

تجمع المهنيين سيتحول إلى نقابات بعد الرجوع لنظام النقابات الفئوية

التجمع أعلن عن نفسه قبل الثورة في مؤتمر صحفي ونقلت تفاصيله صحيفة (الجريدة)

تساؤلات كثيرة كانت تطرح أيام الحراك الشعبي ومواكب التظاهرات التي كان يعلن عنها تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي. وكانت الأسئلة تدور حول: من هو تجمع المهنيين؟ ومن يقف وراءه؟ رموز النظام البائد كانوا يقولون الجماهير إنه شبح ولا وجود له، مع أن معظم قيادته كانت في المعتقلات ثم تارة يتهمونه بأنه واجهة لليسار السوداني. بعد السادس من أبريل وسقوط رأس النظام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ظهر التجمع ليعمل في العلن يفاوض مع شركائه في قوى الحرية والتغيير؛ إذن ما هو تجمع المهنيين؟ وما هي آخر خطواته في طريق استلام السلطة؟ أسئلة يجيب عليها القيادي بالتجمع أحمد ربيع سيد أحمد في حوار مع (الجريدة) فإلى مضابطه.

حوار: علي الدالي

ما هي آخر التطورات في تحركات تجمع المهنيين واجتماعاته مع المجلس العسكري؟

تجمع المهنيين اتصالاته تتم عبر قوى الحرية والتغيير واجتمعت القوى مع المجلس العسكري الانتقالي مرتين وفي المرة الأولى كان اللقاء يغلب عليه الطابع التعريفي وتبادل الآراء وطلب المجلس من قوى الحرية والتغيير تقديم رؤية مكتوبة وفي الأصل قوى الحرية والتغيير متفقة على رؤية موحدة تتحدث عن حتمية انتقال السلطة وتكوين المجلس السيادي المدني بتمثيل عسكري محدود يعمل بمهام سيادية وهو أساس لأي تعامل بين الطرفين.

إذن، على ماذا اتفقت قوى الحرية والتغيير؟

قوى الحرية والتغيير اتفقت على ثلاثة مستويات لإدارة المرحلة المقبلة وهي: مجلس سيادي مدني عسكري يمارس سلطات سيادية وحكومة تنفيذية مدنية تكون لها جميع الصلاحيات التنفيذية ومجلس تشريعي محدود تمثل فيه كل أطياف الشعب السوداني .

هل وجدتم استجابة من المجلس العسكري لهذه الرؤية؟

الآن هذه الرؤية تمثل وجهة نظرنا وطُرحت من طرف واحد وسلمناها للمجلس أمس الأول .

هناك تصريح إيجابي من المجلس أعلن فيه أنه سيسلم السلطة للشعب في أقرب وقت؟

هذا التصريح بالطبع ليس إيجابيا، بالعكس تماما هم يعتقدون أن السلطة التي يطالب بها الشعب السوداني هي السلطة التنفيذية فحسب، لذلك يتحدثون عن تسمية رئيس الوزراء، ولا يتحدثون عن السلطة السيادية، ولكن رئيس الوزراء في ظل وجود مجلس عسكري هو عبارة عن موظف.

وماذا عن السلطة التنفيذية كيف ستتكون؟

نحن وشركاؤنا في قوى الحرية والتغيير متفقون على أن الحكومة الانتقالية ستكون حكومة كفاءات وطنية ليست فيها محاصصة سياسية وكل القوى السياسية تواثقت على هذا الرأي.

وما هو معياركم للكفاءة؟

قوى الحرية والتغيير كونت عددا من اللجان من بينها لجنة تضع معيار الكفاءة، وكل هذه مارست مهامها وأنجزت التكاليف مثل لجنة السياسات البديلة ولجنة الدستور الانتقالي؛ فكل التفاصيل مكتملة وفقط ننتظر رد المجلس العسكري للبدء في إنفاذ هذه الرؤية على أرض الواقع لنخرج جميعا بالبلاد من هذا المأزق.

لكن هناك بيانا منسوبا لتجمع المهنيين دعا فيه كيانات الحرية والتغيير لتسمية ممثليها في حكومة الفترة الانتقالية وتتحدث في نفس الوقت عن حكومة الكفاءة فكيف يستقيم هذا الأمر؟

للإجابة عن هذا السؤال أريد أن أنبه أن النظام مازال باقيا، ومثل ما يقول الثوار في ميدان الاعتصام لم تسقط بعد، لذلك ظلت عناصر النظام البائد تنفث خبثها وتبث الشائعات مع العلم أن الوضع الراهن يسمح بتداولها بصورة كبيرة لكن لقوى الحرية والتغيير صفحة رسمية محصنة من هذه السموم، وندعو الجماهير إلى اعتماد ما يصدر فقط عبر الصفحة الرسمية وتصريحات قادة الحرية والتغيير في وسائل الإعلام الأخرى. البيان محل التعليق بيان مدسوس وهناك بيانات كثيرة مدسوسة الهدف منها زرع الفتنة والشقاق بين مكونات الحرية والتغيير.

المجلس العسكري استجاب لبعض المطالب التي وردت في إعلان الحرية والتغيير بل ونفذ حملة للقبض على رموز النظام السابق، ألا تعتقد أن هذه الإجراءات مؤشر إلى أن المجلس يعمل فعلا لتحقيق مطالب الثوار؟

تنفيذ بعض المطالب من قبل المجلس المقصود منها استمالة وجدان الشعب السوداني، فكل مجلس مهمته الآن هو نقل السلطة للشعب. نعم ما تم من إجراءات خطوات تعبر عن الشارع لكن طالما هي صادرة من مجلس عسكري فيها تخوف من أن المجلس يرغب في الاستمرار في السلطة وإلا فعليه الاستعجال لتسليم السلطة وتكوين حكومة تقوم بالمهام الدستورية.

المجلس العسكري طلب منكم رفع القوائم بالأسماء المرشحة للحكومة، فهل هذه القوائم جاهزة الآن؟

في رأيي أن كل القوائم المفروض ترفع إلى المجلس المدني العسكري وهو المدخل للسلطة، كذلك فإن قوى الحرية والتغيير جاهزة تماما بخططها الزمنية ومتوافق عليها.

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متوافق على شخصيات معينة وكفاءتها لأن المعتصمين في الميدان يتحدثون عن ضرورة الدفع بشخصيات تمت تسميتها؟

السودان مليء بالكفاءات بالداخل والخارج والأشكال الآن هو في كيف يحكم السودان وليس من يحكمه فالكفاءات موجودة ومتوافق عليها ولا نريد أن ننقل الحوار إلى من يحكم السودان والمطلوب الآن تكوين المجلس المدني.

ما هو مصير تجمع المهنيين بعد تكوين الحكومة؟

تعديل قانون النقابات لترجع إلى النظام القديم نظام النقابات الفئوية بعدها سيتحول تجمع المهنيين من مجموعات ضغط إلى نقابات وحسب هيكلة النقابات سيكون التشبيك على مستوى الاتحاد العام لنقابات عمال السودان .

وما هو مصير النقابات القائمة الآن؟

النقابات الحالية ما هي إلا أذرع للنظام البائد وسيقع عليها ما يقع على جميع مؤسساته من محاسبة وحل ولذلك يجب إصدار قرار عاجل بحل النقابات وتكوين لجان محايدة لقيام انتخابات حرة ونزيهة تضمن حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.

يعني أن تجمع المهنيين لن يشارك في حكومة الفترة الانتقالية رغم مطالبة الجماهير؟

نشكر جماهير شعبنا على هذه الوقفة القوية التي زلزلت الأرض تحت عرش الطغيان في الفترة الماضية وبنضالها فقط وصلنا إلى هذه المرحلة ونقدر لها ثقتها في التجمع لكن طبيعة العمل النقابي هو عمل غير حزبي يشارك فيه التجمع دون انتماءات حزبية ورؤيتنا إلى ما بعد الانتقال، نحن والجماهير سنكون رقيبين على الديمقراطية ونهتم بأن نكون جسما يحفظ ويضمن استمرار الديمقراطية.

هناك اتهامات للتجمع بأنه واجهة من واجهات اليسار السوداني، كيف ترد؟

في إعلاننا عن جسم تجمع المهنيين السودانيين والذي نقلت تفاصيل مؤتمره الصحفي صحيفة (الجريدة) قبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة قلنا إن هناك من سيوجه اتهامات للتجمع، لكن تلك التهم لا أساس لها من الصحة لأن دوافع تكوين التجمع كانت من أجل استقلالية وديمقراطية العمل النقابي وتكوين اللجان المهنية نسبة لتدخل السلطة في عمل النقابات وأؤكد أن تجمع المهنيين السودانيين جسم حر ومستقل لا ينتمي إلى أي تيار سياسي ومتنوع ويضم كل أطياف الشعب السوداني.

كيف ترد الآن على من وصفوكم بأنكم شبح؟

هم يعلمون تماما من هم المهنيون، وقد أعلن عن نفسه في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله صحيفة (الجريدة) رغم الرقابة الأمنية التي كانت مفروضة عليها وفي هذا المؤتمر كشف التجمع عن مكوناته، وكانت 8 أجسام في تلك الفترة. إذن الشبح كذبة حاولوا من خلالها تمرير أجندة أمنية لزرع الشك والريبة في نفوس الشعب السوداني لأنه بات يهدد استمرار نظامهم ومن ثم السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم اعتقال قيادات تجمع المهنيين اذا كانوا أشباحا؟

عملتم في الظلام منذ 19 ديسمبر وسط تساؤلات الشارع عن من هم تجمع المهنيين، فلماذا التخفي؟ وأين كانت قيادات التجمع التي لم يتمكن جهاز الأمن من اعتقالها؟

التجمع بدأت تخلقاته الأولى منذ العام 2013 وكان العمل يتم بشكل تنسيقي على مستوى اللجان. ثم جاءت فترة الحراك الشعبي الذي تحول إلى ثورة وبدأ العمل تحت الأرض لأن الاستهداف الأمني لقيادات التجمع كان واضحا وبهجمات شرسة وضعنا خطة مسبقة تعمل بنظام لجان الظل وهي التي قادت الحراك بعد اعتقال قيادات الصف الأول ووصلت مع الثوار والشركاء الآخرين إلى إنجاز كبير وهو الوصول إلى ميدان القيادة العامة في 6 أبريل والذي انتهى إلى سقوط رأس النظام وما تزال الجماهير تناضل من أجل استرداد السلطة.

وأين كانت لجان الظل هذه؟

كانت تتحرك وسط الجماهير تشارك في المواكب في كل حي وكل سوق وكل شارع تؤدي دورها من وسط المواكب وترفع التقارير وتجتمع لكن وللظروف الأمنية كان العمل الإعلامي للتجمع يتم خارج البلاد.

الجريدة