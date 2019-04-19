الحركة الشعبية جناح عرمان تبدأ محادثات مع الإمارات من أجل السلام

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الخليج 365:
أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار الخميس دخولها في مشاورات مع دولة الامارات حول عملية السلام في السودان.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في بيان له اليوم إن الوفد الذي وصل الامارات بدعوة منها, ضم قوى ملتزمة بميثاق الحرية والتغيير، وبتحقيق تطلعات السودانيين في البحث عن حزمة متكاملة تربط بين قضيتي السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز.
وأشار إلي أن الدعوة جاءت بهدف إجراء مشاورات حول تحقيق السلام في السودان، وأكد أنهم لم يلتقوا أي مسؤول في المجلس العسكري السوداني.
وجدد عرمان التزام الحركة بوقف العدائيات ورحب بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري ضد قادة النظام السابقين.
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