سفير السودان بتركيا: ستشكل حكومة تكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال السفير السوداني لدى أنقرة، يوسف الكردفاني، الخميس، إن المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل حكومة تكنوقراط، يتم بعدها نقل الإدارة بأكملها إلى سلطة مدنية.
جاء ذلك في كلمة للكردفاني، خلال مشاركته بندوة حول مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، نظمها معهد التفكير الاستراتيجي، بالعاصمة التركية أنقرة.
وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
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