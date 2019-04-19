التفاصيل الكاملة لنقل البشير إلى سجن كوبر.. زنزانة فردية في العنبر (B)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر موثوقة إنه تم التحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير بسجن كوبر الاتحادي بعد نقله من مستشفى رويال كير عقب تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح مصدر موثوق به بأن البشير نقل في السادسة والنصف صباح أمس الخميس إلى السجن وتم التحفظ عليه بالقسم الخاص بالمعتقلين السياسيين داخل كوبر بالعنبر (B) البوابة الشمالية للسجن ويخضع لحراسة من الاستخبارات العسكرية، وأضاف ذات المصدر حسب صحيفة التيار، أن السجن يقع تحت حراسة مكونة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية التي حلت مكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

في السياق أفرغت إدارة السجون بسجن كوبر أفضل زنزانة لاستقبال الرئيس عمر البشير، وقالت مصادر موثوقة إن قرار تحويل البشير صدر قبل يومين لكنه وصل فعلياً أمس.

وأشارت المصادر إلى أن غرفة الرئيس السابق، والتي تعد الأفضل، احتجز فيها من قبل رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ومدير الدائرة السياسية السابق بجهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف