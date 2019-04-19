تعيين وكيل نيابة أمن الدولة لمباشرة قضايا الفساد

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعيين وكيل النيابة الأعلى بنيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود لمباشرة إجراءات قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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