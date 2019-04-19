توقيف سيارة بكوبري شندي تحمل (5) مليارات جنيه

التاريخ: 19-أبريل-2019
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تمكنت شعبة الاستخبارات بالفرقة الثالثة مشاة وفريق من الشرطة الأمنية والمباحث من توقيف سيارة بوكس بكوبري شندي المتمة وبداخلها مبلغ وقدره (5) مليارات جنيه.
وكانت السيارة قادمة من اتجاه مدينة عطبرة حسب صحيفة الإنتباهة، في طريقها إلى أم درمان وعند وصولها لكوبري شندي المتمة تم توقيفها ليتم العثور على المبلغ.
وبعد اكتمال الإجراءات اللازمة تم توريد مبلغ مليار ونصف لبنك الخرطوم فرع شندي لتغذية الصرافات الآلية بينما سيودع باقي المبلغ في حساب صاحب المبلغ لتغذية حسابه الخاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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