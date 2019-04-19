انخفاض في أسعار السكر والدقيق

شهدت أسعار السلع أمس، انخفاضاً طفيفاً في سلعتي السكر والدقيق مع توقعات بالانخفاض أكثر خلال الأيام المقبلة، وكشفت جولة مصادر من داخل سوق أم درمان أمس، عن انخفاض سعر جوال السكر زنة (50) كيلو إلى (1520) جنيهاً بدلاً من (1600) جنيه، فيما بلغت قيمة (جركانة) الزيت سعة (36) رطلاً (1320) جنيهاً.

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وقال التاجر حسب الرسول الأمين حسب صحيفة الإنتباهة، إن سعر جوال البصل ارتفع إلى (1000) جنيه عازياً ذلك لاقتراب شهر رمضان. بالمقابل اشتكى تجار من حالة ركود كبيرة في حركة البيع والشراء عازين الأمر لترقب المواطنين انخفاضاً كبيراً في الأسعار لانخفاض قيمة الدولار في السوق الموازي مقابل الجنيه، وأعلن تجار انخفاض سعر دقيق سيقا (الباكيت) إلى (410) جنيهات بدلاً من (430) جنيه لكل الأصناف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)