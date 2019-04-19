وفد قطري يزور البلاد

التاريخ: 19-أبريل-2019
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أعلنت وزارة الخارجية شروعها في ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع للبلاد خلال الأيام المقبلة، بينما نفت الوزارة المعلومات المتداولة حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة بابكر الصديق حسب صحيفة الإنتباهة: (ترجو الخارجية أن تنفي ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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