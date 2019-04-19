مواطنون يودعون عملات أجنبية كبيرة في البنوك

أقدم مواطنون في خطوة يتوقع أن تساهم في استقرار الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، أقدموا على توريد عملات أجنبية لدى حساباتهم المصرفية بالبنوك.

Advertisements

وفي ذات الأثناء واصل الدولار الأمريكي رحلة انخفاضه حيث بلغت أسعار الشراء من (40) إلى (47) جنيهاً عبر النقد و(68) إلى (70) جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية، بينما بلغ سعر الريال (13) جنيهاً.

وأكد مسؤول بأحد البنوك – اشترط حجب اسمه – حسب صحيفة الإنتباهة، توريد مواطنين مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي خاصة الدولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)