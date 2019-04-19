الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مواطنون يودعون عملات أجنبية كبيرة في البنوك

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-أبريل-2019

281 مشاهدة

أقدم مواطنون في خطوة يتوقع أن تساهم في استقرار الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، أقدموا على توريد عملات أجنبية لدى حساباتهم المصرفية بالبنوك.

 

Advertisements

وفي ذات الأثناء واصل الدولار الأمريكي رحلة انخفاضه حيث بلغت أسعار الشراء من (40) إلى (47) جنيهاً عبر النقد و(68) إلى (70) جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية، بينما بلغ سعر الريال (13) جنيهاً.

وأكد مسؤول بأحد البنوك – اشترط حجب اسمه – حسب صحيفة الإنتباهة، توريد مواطنين مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي خاصة الدولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يودعون عملات أجنبية كبيرة في البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا