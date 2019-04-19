إبادة ثروة حيوانية ضخمة مملوكة لـ(نافع)

شهدت مناطق البطانة شرق ولاية الجزيرة، حادثة تعد الأولى من نوعها حيث قامت مجموعة مجهولة بإبادة جماعية لثروة حيوانية تخص القيادي بالوطني، المساعد الأسبق للرئيس المخلوع، نافع علي نافع بمنطقة البطانة، وأكد شهود عيان حسب صحيفة آخر لحظة، من مواقع الحدث أن المجزرة التي شهدها قطيع نافع تمت منذ صبيحة اليوم الثاني لاقتلاع النظام المخلوع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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