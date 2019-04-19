ترحيل أشقاء الرئيس المخلوع من كوبر إلى سجن الهدى

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 522 مشاهدة كشفت متابعات مصادر عن ترحيل عبد الله والعباس شقيقي الرئيس المخلوع عمر أمس الخميس إلى سجن الهدى قربي أم درمان. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن السجن شهد انتشاراً كثيفاً للقوات الشرطية غير مسبوقة ضمن الإجراءات الأمنية الجديدة المشددة. وأشارت المتابعات حسب صحيفة التيار، إلى اعتقال أحمد الشايقي رجل الأعمال الشهير ومالك شركة (زادنا). Advertisements وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم أوضح أن الاعتقالات لا تزال جارية لرموز النظام المخلوع، مؤكداً أن أبرز الذين تم التحفظ عليهم حتى الآن بالسجن أشقاء رأس النظام السابق عبد الله والعباس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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