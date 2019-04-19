تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة التيار: * زنزانة فردية للبشير في العنبر (B) بسجن كوبر * ترحيل أشقاء الرئيس المخلوع من كوبر إلى سجن الهدى * السيسي يعتذر عن زيارة الخرطوم ويدعو لقمة أفريقية طارئة * أمريكا تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً في السودان * الدولار يقترب من أسعار بنك السودان * انطلاق مواكب بمدن وولايات السودان * (كنداكات) الإعلام بالخارج يعدن للخرطوم صحيفة آخر لحظة: * إبادة ثروة حيوانية ضخمة مملوكة لـ(نافع) * سجن كوبر يُخصص أفضل زنزانة للبشير * قوى الحرية والتغيير: لا مجال لدولة دينية * (الأصل) يقترح رئيس وزراء قومي وفترة انتقالية لعام * المهدي: لم أطلب تولي رئاسة الحكومة المقبلة * (العسكري): ما قمنا به انحياز لمطالب الشعب وليس انقلاباً * إنهاء خدمة (255) موظفاً بالبرلمان Advertisements صحيفة الإنتباهة: * حبس البشير في أفضل زنزانة بسجن كوبر * مواطنون يودعون عملات أجنبية في البنوك وضبط سيولة بشندي * تعيين وكيل نيابة أمن الدولة لمباشرة قضايا الفساد * وساطة إماراتية بين المجلس العسكري والحركات المسلحة * انخفاض في أسعار السكر والدقيق * مواكب مليونية هادرة بالخرطوم والولايات تردد (الدم قصاد والدم ما بنقبل الدية) صحيفة السوداني: * (السوداني) تحصل على تفاصيل إقامة البشير بسجن كوبر * إيداع (16) من رموز النظام المخلوع بالسجن بينهم مأمون حميدة وأسامة عبد الله * عرمان: مشاورات مع الإمارات بشأن السلام * حشود ضخمة أمام القيادة استجابة لتجمع المهنيين * المجلس العسكري: ما قمنا به انحياز للمطالب الشعبية وليس انقلاباً * الدولار يقترب من أسعار البنك المركزي في تداولات السوق الموازي * غرفة المصدرين تطالب بإيقاف الشركات الأمنية * الاتحادي “الأصل” يقترح رئيس وزراء “قومي” وفترة انتقالية لعام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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