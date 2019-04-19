أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2019م

* زنزانة فردية للبشير في العنبر (B) بسجن كوبر

* ترحيل أشقاء الرئيس المخلوع من كوبر إلى سجن الهدى

* السيسي يعتذر عن زيارة الخرطوم ويدعو لقمة أفريقية طارئة

* أمريكا تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً في السودان

* الدولار يقترب من أسعار بنك السودان

* انطلاق مواكب بمدن وولايات السودان

* (كنداكات) الإعلام بالخارج يعدن للخرطوم

صحيفة آخر لحظة:

* إبادة ثروة حيوانية ضخمة مملوكة لـ(نافع)

* سجن كوبر يُخصص أفضل زنزانة للبشير

* قوى الحرية والتغيير: لا مجال لدولة دينية

* (الأصل) يقترح رئيس وزراء قومي وفترة انتقالية لعام

* المهدي: لم أطلب تولي رئاسة الحكومة المقبلة

* (العسكري): ما قمنا به انحياز لمطالب الشعب وليس انقلاباً

* إنهاء خدمة (255) موظفاً بالبرلمان

صحيفة الإنتباهة:

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* حبس البشير في أفضل زنزانة بسجن كوبر

* مواطنون يودعون عملات أجنبية في البنوك وضبط سيولة بشندي

* تعيين وكيل نيابة أمن الدولة لمباشرة قضايا الفساد

* وساطة إماراتية بين المجلس العسكري والحركات المسلحة

* انخفاض في أسعار السكر والدقيق

* مواكب مليونية هادرة بالخرطوم والولايات تردد (الدم قصاد والدم ما بنقبل الدية)

صحيفة السوداني:

* (السوداني) تحصل على تفاصيل إقامة البشير بسجن كوبر

* إيداع (16) من رموز النظام المخلوع بالسجن بينهم مأمون حميدة وأسامة عبد الله

* عرمان: مشاورات مع الإمارات بشأن السلام

* حشود ضخمة أمام القيادة استجابة لتجمع المهنيين

* المجلس العسكري: ما قمنا به انحياز للمطالب الشعبية وليس انقلاباً

* الدولار يقترب من أسعار البنك المركزي في تداولات السوق الموازي

* غرفة المصدرين تطالب بإيقاف الشركات الأمنية

* الاتحادي “الأصل” يقترح رئيس وزراء “قومي” وفترة انتقالية لعام