اعفاء مسؤول كبير في الخارجية السودانية بسبب زيارة لوفد قطري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى الخرطوم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، ودون التشاور معه خاصة وأن البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي حيث قال بيان الخارجية ان وفدا قادما الى الخرطوم .
وقال: “وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي” .
الى ذلك قال محللون ان قرار المجلس العسكري الاخير
وفي وقت سابق نفى الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي حقيقة زيارة الوفد القطري للسودان وطرده من الخرطوم .
أكد الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي عدم صحة الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان لإستقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية والمجلس اذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية وإن هذا الخبر عار من الصحة تماما.
وكانت وسائل إعلام مختلفة نشرت اخبارا تتحدث عن طرد الوفد القطري الواصل من الدوحة الى الخرطوم حيث أكدت قناة العربية نقلا عن مصدر سوداني رفيع أن السلطات السودانية رفضت، اول امس الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة كما جرى تداول صور تظهر مسار الطائرة القطرية الى الخرطوم .
وشغل عبدالله، منصب القائم بأعمال وزير الخارجية في السودان، بعد إقالة وزير الخارجية السابق الدرديري الدخيري.
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