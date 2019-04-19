إعفاء وكيلا وزارة الإعلام والموارد المائية والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان عدداً من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والإتصالات ، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وكلف البرهان عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والإتصالات.

وكان البرهان أصدر قراراً أمس بإعفاء وكيل وزارة الخارجية بعد صدور بياز حول زيارة وفد قطري للخرطوم. المادة السابقة حزب الأمة ينفي خبر طلب المهدي تولي رئاسة الفترة الانتقالية في السودان المقالة القادمة اعفاء مسؤول كبير في الخارجية السودانية بسبب زيارة لوفد قطري

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