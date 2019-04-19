مصادر: ترحيل أشقاء الرئيس المخلوع من كوبر إلى سجن الهدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة ان السلطات السودانية قامت بترحيل أشقاء الرئيس المخلوع من كوبر إلى سجن الهدى .

وفي وقت سابق قال الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي إنه جرى اعتقال عبد الله وعباس شقيقي عمر البشير، في إطار حملة الاعتقالات الجارية “لرموز النظام السابق”.

وكانت قد نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات بصفوف قيادات النظام وأحالتهم إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال البارز جمال الوالي.

كما اعتقلت السلطات رجلي الأعمال عبد الباسط حمزة، وجمال زمقان، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.