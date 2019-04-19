شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أخبار اليوم واشنطن تعلق مفاوضات المرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم.

الانباء المتضاربة حول زيارة الوفد القطري للخرطوم تطيح بوكيل الخارجية .

الملايين يلبون دعوة المهنيين ويتجمعون أمام القيادة العامة.

السفير السعودي : علاقاتنا بالسودان تاريخية ونسعي الي تنفيذ توجيهات خادم الحرمين .

رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري يلتقي علي الحاج وغازي صلاح الدين .

اليوناميد تدين الاحداث الدامية بمعسكر كلمة بجنوب دارفور . الوطن “الانتقالي”: التغيير إنحياز للشعب وليس إنقلاباً

مواكب حاشدة بالعاصمة والولايات استجابة لدعوة “تجمع المهنيين”

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 19 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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