لأول مرة في حياته.. إنييستا يواجه برشلونة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يواجه النجم الإسباني أندريس إنييستا في 27 يوليو/تموز المقبل باليابان فريقه السابق برشلونة خلال مباراة ودية تجمع الفريق الكاتالوني بفيسيل كوبي الياباني فريق اللاعب الإسباني منذ خروجه من البرسا الصيف الماضي.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن البلوغرانا وافق على لعب مباراة ودية الصيف المقبل مع فيسيل كوبي فريق النجم الإسباني أندريس إنييستا مما يضع اللاعب في مواجهة فريقه السابق للمرة الأولى في حياته.

ويلعب برشلونة مباراة ودية مع تشيلسي الإنجليزي في 23 يوليو/تموز قبل السفر إلى اليابان بأربعة أيام لمواجهة فيسيل كوبي.

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ويحتل الفريق الياباني المركز العاشر لترتيب الدوري الياباني الممتاز بعشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وثلاث هزائم، فيما يتصدر المسابقة فريقا هيروشيما وأف سي طوكيو بـ17 نقطة.

وانضم النجم الإسباني إلى فريق فيسيل كوبي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، بعد مشوار مع البرسا تواصل على امتداد 16 عاما، حقق خلالها 32 لقبا مختلفا على الصعيدين المحلي والقاري.