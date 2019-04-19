قرار من الاتحاد العربي.. تركي آل الشيخ يأهل مكاتب اتحاد الكرة والأكاديمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هنأ المريخ، مهاجمه محمد عبد الرحمن، بمناسبة نيله جائزة هداف بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك على هامش ختام البطولة التي فاز بلقبها فريق النجم الساحلي التونسي، بالفوز على الهلال السعودي 2 ـ 1 مساء الخميس.

وأحرز محمد عبد الرحمن 7 أهداف خلال مسيرة فريقه التي وصلت حتى الدور قبل النهائي.

وقال نائب رئيس المريخ محمد جعفر قريش، في تصريحات خاصة “نحن في غاية السعادة بذلك العرس الكروي الكبير، ونهنئ النجم الساحلي على الفوز باللقب”.

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وأضاف: “نتمنى حظا أوفر للهلال السعودي الذي قدم مباراة كبيرة، ونهنئ كذلك كل الفرق الكبيرة على مشاركتها في البطولة والتي لم تخض النهائي، وبالطبع من بينها فريق المريخ الذي وصل للدور قبل النهائي”.

وواصل نائب رئيس نادي المريخ: “يكفينا فخرا واعتزازا، أن يكون مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن، هو هداف البطولة”.

وقدم قريش شكره العميق للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على مساندته قرار الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي انعقدت في مدينة العين، بتأهيل مباني اتحاد كرة القدم السوداني وأكاديمية تقانة كرة القدم.