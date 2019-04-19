شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر اليوم الخميس، إن عزل الرئيس دونالد ترامب “لا يستحق العناء مع إجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا”.

وقال هوير لشبكة “سي إن إن”: “بناءً على ما رأيناه حتى الآن، فإن المضي قدمًا في المساءلة أمر غير مجد في هذه المرحلة. بصراحة شديدة، هناك انتخابات بعد 18 شهرًا وسيصدر الشعب الأمريكي حكمًا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم الديمقراطيين لترامب: عزلك “لا يستحق العناء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.