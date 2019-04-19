الاتحاد الافريقي يحدد موعد انطلاقة مباراة الهلال والنجم

الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، ستقام يوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الجاري، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بالسويس.

وفاز النجم الساحلي ذهابًا على الهلال (3-1) في تونس، بينما تم تأجيل مباراة الإياب، التي كانت مقررة الأحد الماضي بالسودان، لدواعٍ أمنية.