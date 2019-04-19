“أنصار الله” تقصف معسكر للجيش في الضالع بصاروخ باليستي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله ، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش اليمني، في محافظة الضالع وسط اليمن. وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله” أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدرF على تعزيزات للجيش اليمني في معسكر حكولة بالضالع.

وأزاحت “أنصار الله”، الثلاثاء الماضي، الستار عن صاروخ بدرF الباليستي، والذي يحاكي من حيث المواصفات صاروخ توشكا الروسي، ويبلغ مداه 160 كيلو مترا وينفجر على ارتفاع 20 متراً وتنتشر الشظايا في شعاع 350 متراً وعددها 14 ألف شظية. سبوتنيك المادة السابقة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وعناصر تابعة لحكومة الوفاق المقالة القادمة تنظيم”داعش” يشن أول هجوم عنيف له في الكونغو

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