اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وعناصر تابعة لحكومة الوفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مراسل “سبوتنيك” بوقوع اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، في مدينة غريان بين قوات الجيش الليبي وعناصر تابعة لحكومة الوفاق.

وأفاد شهود عيان بأن شباب وقوات مدينة الأصابعة تلتحق بالاشتباكات الدائرة، حيث نصبت كمائن بطول كوبري جندوبة جنوب غريان.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.