الخليج 365 : أقدم مواطنون في خطوة يتوقع أن تساهم في استقرار الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، اقدموا على توريد عملات أجنبية لدى حساباتهم المصرفية بالبنوك، وفي ذات الأثناء واصل الدولار الأمريكي رحلة انخفاضه حيث بلغت أسعار البيع أمس (50) جنيهاً عبر النقد و(71) جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية. وأكد مسؤول بأحد البنوك ــ اشترط حجب اسمه ــ لـ (الإنتباهة) توريد مواطنين مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي خاصة الدولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يوردون الدولار للبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.