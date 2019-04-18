ماريا زاخاروفا: موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشادت روسيا بجهود المجلس العسكري الانتقالي في السودان لتحقيق الاستقرار في البلاد، ورحبت بإعلان المجلس أن الأحداث هناك لم تؤثر على علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن “موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب. وتأمل أن يتم حل الأزمة الحالية بالوسائل الديمقراطية السلمية على أساس حوار وطني واسع”.

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وقالت زاخاروفا إن بلادها ترحب ببيان قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وإعلانها إنه: “على الرغم من تغيير السلطة في السودان نتيجة للانتفاضات الشعبية الجماهيرية، فإن طبيعة العلاقات الروسية السودانية القائمة على تقاليد الصداقة طويلة الأجل والتعاون المتبادل المنفعة لم تتغير في الخرطوم، باعتبارها علاقات استراتيجية”.