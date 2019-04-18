الأمة القومي: ضعف الأحزاب وعدم اتفاقها سيتيح فرصة للمتربصين بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل، إن النزاع بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة المدنية سيضعف الموقف ويظهر أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، ونادى بعدم سيادة العداء والاحتكام للقانون في المحاسبات.

وشدد إسماعيل في حديثه لـ”شبكة الشروق”، على ضرورة التوافق بين الأجسام السياسية للرد على طلب المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية بأسرع فرصة.

وأضاف أن “ضعف الأحزاب وعدم اتفاقها سيتيح فرصة للمتربصين بالبلاد من الداخل والخارج بمخططاهم وأهدافهم”.

وطالب إسماعيل المجلس العسكري الانتقالي باتخاذ خطوات لحفظ الأمن وصيانة أمن البلاد حال عدم توافق القوى السياسية لتشكيل الحكومة المدنية.

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وقال “إذا توافق الشعب السوداني وتوحدت الجبهة الداخلية فإن ذلك سيفشل كل المخططات الدولية والتقطاعات الدولية على صعيد الشأن السوداني”.

وحول مسألة رموز النظام السابق والمحاكمات، قال “العداء ينبغي أن لا يسود ويجب سيادة حكم القانون ولذلك لا مجال لغياب المساءلة، لكن وفق الأطر القانونية والأجهزة العدلية”.

وبخصوص مشاركة حزب الأمة القومي في الحكومة الانتقالية المرتقبة، قال إسماعيل إن الأمر قيد الدراسة والنظر ولم يتم البت فيه حتى الآن وسنتخذ قرارانا وفقاً لمجريات الأمور.

الشروق