ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ تكشف عن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻓﺪ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻧﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﻗﻄﺮﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻓﺪ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ اليوﻡ (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) : ﺗﺮﺟﻮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﻗﻄﺮﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. Advertisements ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻓﺪ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ. الصيحة المادة السابقة واشنطن تشيد بخطوات المجلس العسكري في السودان المقالة القادمة الأمة القومي: ضعف الأحزاب وعدم اتفاقها سيتيح فرصة للمتربصين بالبلاد

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