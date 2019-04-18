البرلمان الإثيوبي يصادق على تعديل وزاري شمل الدفاع والخارجية

الخليج 365:

صادق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على تعديل وزاري قدمه رئيس الوزراء آبي أحمد على، وشمل 3 حقائب هي “الخارجية” و”الدفاع” و”التنمية العمرانية والبناء”.

وبموجب التعديل الوزاري، تم تعيين حاكم إقليم امهرا السابق “قيدو اندراقاشو” وزيرا للخارجية خلفا لـ”ورقنيه جبييو”، وتعيين حاكم إقليم أورومو “لما مقرسا” وزيرا للدفاع خلفا لـ”عائشة محمد”، فيما تولت الأخيرة حقيبة وزارة التنمية العمرانية والبناء خلفا لـ”جانترار آباي”.

وأفاد مراسل الأناضول بأن البرلمان وافق بالإجماع (547 نائبا) على التعديلات الوزارية التي اقترحها آبي أحمد.

يشار إلى أنه في 9 مارس/ آذار الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين وزير الخارجية الإثيوبي (آنذاك) ورقنيه جبييو مديرا لمكتب المنظمة الدولية في نيروبي، خلفا لـ”هانا تيتيح”، التي تم تعيينها مديرة لمكتب الأمم المتحدة في الاتحاد الإفريقي.

وشغل ورقنيه منصب وزير الخارجية منذ العام 2016.

ومنذ 28 مارس/ آذار 2018 ، يترأس آبي أحمد ائتلاف “الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية لشعوب اثيوبيا” الحاكم .

ويتكون الائتلاف الحاكم، منذ عام 1991، من 4 أحزاب، هي: “جبهة تحرير شعب تجراي”، و”الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، و”الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا”، و”الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا”.