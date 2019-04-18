كوريا الشمالية تطالب باستبدال بومبيو بشخص أكثر مرونة و”نضجا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت كوريا الشمالية، الخميس، إلى استبدال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بصفته كبير المفاوضين الأمريكيين في محادثات نزع السلاح النووي، بشخص “أكثر مرونة” و”نضجا” في التواصل.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية الشمالية: “إنه عندما ينخرط بومبيو في المحادثات، فإنها تسوء دون أن تسفر عن أية نتائج حتى عندما تكون قريبة من النجاح”، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأوضح المدير العام للشؤون الأمريكية بالوزارة، جونغ جونغ-غوك: “أخشى أنه إذا انخرط بومبيو في المحادثات مرة أخرى، ستكون الطاولة متسخة مرة أخرى وستصبح المحادثات متشابكة”.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، وصف بومبيو، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بـ”الطاغية”.

جاء وصف بومبيو أثناء رده على سؤال طرحه سيناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ، وبعدما ذكره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ”الطاغية”، سأله حول ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على كيم جونغ أون.

فأجاب بومبيو: “بالتأكيد.. إنني واثق من أنني قلت ذلك من قبل”.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن كيم جونغ أون قوله إن على “بيونغ يانغ أن توجه ضربة قاصمة لمن يفرضون عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي”.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.