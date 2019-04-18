كوشنير يكشف عن “صفقة القرن”…وهذه تفاصيل الخطة التي أعدها بموافقة ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت “رويترز” عن مصدر وصفته بالمطلع، أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير أكد أن الكشف عن “صفقة القرن” حول التسوية في الشرق الأوسط سيتم بعد انتهاء شهر رمضان.

وحسب المصدر، فإن الإعلان عن “الصفقة” سيحدث بعد تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة جديدة في إسرائيل وانتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

ونقل المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن كوشنير قوله: “سيتعين علينا النظر في حلول وسط معقولة من شأنها أن تجعل السلام قابلا للتحقيق”.

وأضاف المصدر أن كوشنير دعا مجموعة من السفراء في واشنطن إلى “الانفتاح الفكري” تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الخطة تقضي بتنازل الطرفين.

وجدير بالذكر أن ترامب أعلن قبل فترة أنه سيقدم خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، أطلق عليه اسم “صفقة القرن”.

وأكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها سترفض أي خطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين.