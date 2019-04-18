انطلاق مواكب بمدن وولايات السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت عدد من ولايات ومدن السودان تظاهرات اتجهت نحو مقار القوات المسلحة بالولايات والعاصمة، وانتظمت المظاهرات في كلٍ من ولاية شمال كردفان التي انطلقت بها موكب تحت مسمى موكب المعلمين، وموكب المحامين، إلى جانب مواكب بولاية النيل الأزرق ومدينة الفاشر غربي البلاد، كما انتظم موكب تحت عنوان موكب شهداء 29 من يناير ببورتسودان.

وفي مدينة الأببيض انتظمت المظاهرات أمام مقر قيادة الفرقة الخامسة مشاة.

يُذكر أن تجمع المهنيين السودانيين دعا لمليونية أخرى اليوم تتوجه صوب القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وردد المحتجون عصر اليوم شعارات تطالب بالقبض على بعض قيادات النظام وتقديمهم للمحاكمة.

باج نيوز