والي الجزيرة: سنحارب الفساد والمتلاعبين بحقوق المواطنين

الخليج 365:

توعد والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين، بمحاربة الفساد والوقوف بالمرصاد لكل من يتطاول على حقوق المواطنين، ووعد بأن يشهد الأسبوع المقبل توفير الغاز في جميع محليات الولاية.

ووقف الأمين يوم الخميس على سير انسياب المواد البترولية بمحطات الخدمة، وأكد لدى مخاطبته المواطنين استمرار مسيرة التنمية في الطرق وتأهيل وصيانة المدارس والاهتمام بمعاش الناس، وأن أولويات حكومة الولاية العمل على راحة المواطن ووجه محطات الخدمة بتوفير مولدات لتأمين الإمداد الكهربائي لمجابهة برمجة قطوعات الكهرباء.

الشروق